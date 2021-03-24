Власти Львова отказались ограничивать работу транспорта из-за ужесточения карантина

Общественный транспорт во Львове продолжит работу, несмотря на то, что город с 25 марта войдет в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Он также сообщил, что в городе будет запрещена работа непродовольственных рынков, заведений питания, кроме онлайн-заказ и "на вынос", торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений и ночных клубов, а также проведение всех массовых мероприятий.

В то же время разрешено работать аптекам, зоомагазинам, магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены, цветочным и семенным магазинам, магазинам по продаже средств связи, мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов. Салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейн могут принимать только по предварительной индивидуальным записи. Школы остаются на дистанционном режиме обучения.

Как сообщалось, ранее Киев после попадания в "красную" зону отказался запрещать работу общественного транспорта, ограничив количество пассажиров 50% от сидячих мест.

Для этого Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, предоставив полномочия региональным властям самостоятельно принимать решение о введении карантинных ограничений в работе транспорта. Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.