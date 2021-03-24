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Пенсійний фонд (399) керівництво (212)

Кабмин увеличил количество членов правления Пенсионного фонда

Кабмин увеличил количество членов правления Пенсионного фонда

Кабинет министров обновил состав правления Пенсионного фонда Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 марта.

Кабмин увеличил с 15 до 17 количество членов правления Пенсионного фонда, передает Интерфакс-Украина.

Также правительство ввело в состав правления: Татьяну Король и Александра Мелецкого (заместители главы правления ПФУ), заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, замглавы совместного представительского органа работодателей на национальном уровне Сергея Биленького, директора департамента секретариата правительства Виталия Коблоша, советника Конфедерации работодателей Сергея Притоманова и директора департамента Федерации работодателей Наталью Гостеву.

В то же время из состава правления вывели: Владислава Машкина, Николая Шамбира, Ивана Дунца, Романа Чернегу и Павла Цируля.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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24.03.2021 16:49 Відповісти

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