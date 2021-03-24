"Укравтодор" направит остаток кредитных средств на строительство магистрали через Днепр

Кабинет министров Украины утвердил объекты строительства автодорог общего пользования гозначения в 2021 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет кредитных средств, привлеченных в 2020 году под госгарантии Государственным агентством автомобильных дорог Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 марта.

В сопутствующих документах к проекту акта отмечается, что в 2020 году агентство привлекло путем размещения облигаций под госгарантии 19,33 млрд грн, но на оплату работ по строительству и ремонту дорог ушло 18,62 млрд грн. В связи с возвратом средств после принятия годового отчета объем остатка составил 700,29 млн грн, из которых на счету Службы автодорог в Днепропетровской области - 14,14 млн грн, "Укравтодора" - 686,14 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, в 2020 году госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков (по 1 млрд грн от "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка", а также 2,25 млрд - от "Ощадбанка"), из которых на оплату дорожных работ было использовано 4,18 млрд грн. Таким образом, неиспользованный остаток средств, привлеченных "Укравтодором" под госгарантии в 2020 году, составил 69,75 млн грн.

Так, согласно принятому решению, 686,14 млн грн направляются на строительство магистрали через реку Днепр в Запорожье (подъезд до острова Хортица). Также на указанное строительство направляются упомянутые 69,75 млн грн.

Средства, оставшиеся на счету Службы автодорог в Днепропетровской области, - 14,143 млн грн - направляются на строительство дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка (от села Лобойковка до границы с Днепропетровской областью).