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Кіпр (135) туризм (780)

Кипр откроет границы для украинских туристов с 1 апреля

Кипр откроет границы для украинских туристов с 1 апреля

Кипр открывает свои границы для всех путешествующих из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении представительства Министерства туризма Кипра в Украине, передает Укринформ.

"Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беззаботности", - заявили в представительстве кипрского министерства.

При этом отмечается, что всем туристам, которые прошли тестирование и у которых подтверждено отсутствие COVID-19, будет гарантировано пребывание без карантина.

В то же время дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования, а дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом, пояснили в представительстве Минтуризма Кипра.

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Джерело:  Укринформ


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