Украина сохранила 12 место в мировом рейтинге стран-производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в феврале 2021 года сократила производство стали на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,68 млн тонн, но сохранила 12 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциациеи производителей стали (Worldsteel), передает Интерфакс-Украина.

В целом в феврале зафиксировано наращивание выплавки стали к февралю 2020 года в половине стран первой десятки, кроме Индии, Японии, США, РФ и Германии.

В итоге первая десятка стран-производителей стали по итогам февраля 2021 года выглядит следующим образом: Китай (83,05 млн тонн, рост на 10,9% к февралю 2020 года), Индия (9,15 млн тонн, падение на 3,1%), Япония (7,47 млн тонн, падение на 5,6%), США (6,3 млн тонн, падение на 10,9%), РФ (5,73 млн тонн, снижение на 1,3%), Южная Корея (5,48 млн тонн, "плюс" 1,2%), Германия (3,1 млн тонн, снижение на 10,4%), Турция (3,02 млн тонн, рост на 5,9%), Бразилия (2,85 млн тонн, рост на 3,8%) и Иран (2,3 млн тонн, рост на 11,5%).

Далее следуют Италия (2,07 млн тонн, рост на 1,6%), Украина (1,68 млн тонн, падение на 2%), Тайвань (КНР, 1,63 млн тонн, снижение на 7,1%), Вьетнам (1,58 млн тонн, рост на 17,9%) и Мексика (1,41 млн тонн, "плюс" 0,2%).

В целом в феврале текущего года выплавка стали возросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 150,17 млн тонн.

В целом за два первых месяца 2021 года 64 страны произвели 314,99 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий в январе 2021 года сократила производство стали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 3,5% к декабрю 2020 года – до 1,84 млн тонн, сохранив 12 место в рейтинге мировых производителей этой продукции Worldsteel.

По данным ассоциации, в целом по итогам 2020 года Украина сократила производство стали на 1,1% – до 20,62 млн тонн, заняв по этому показателю 11 место в мире.