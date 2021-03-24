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Кабмін (7633) Мінфін (2872) митниця (797)

Кабмин одобрил программу обустройства 35 таможенных пунктов пропуска на 10 миллиардов

Кабмин одобрил программу обустройства 35 таможенных пунктов пропуска на 10 миллиардов

Кабинет министров во время заседания принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы", которым, в частности, предусмотрено реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска и строительство еще 10.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Главная цель Минфина остается неизменной – это современная и прозрачная таможня. Принятое сегодня правительственное решение позволит Украине получить еще 35 пунктов пропуска с новейшим техническим оборудованием, которое минимизирует человеческий фактор при проверке, а значит – и коррупционные риски. 25 из них будут модернизированы, 10 – построены: 5 устаревших, которые функционируют еще с советских времен, а также 5 – абсолютно новых", – говорит замминистра по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

На обустройство приоритетных пунктов пропуска запланировано направить 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 5,3 млрд грн – на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования.

Реализация проекта будет осуществляться, в том числе, за счет польского кредита, предоставленного в рамках Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон для разблокирования польского кредита в сумме 100 млн евро, выделенного для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах. 

Ожидается, что в рамках кредитного договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба – 7 млн ​​евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).

Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.

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Джерело:  Минфин


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Що буде з "сірими IMEA" (законопроект 1083) - будуть блокувати?
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24.03.2021 15:32 Відповісти
Строй ! Нестрой! При нашей коррупции толку не будет !
Нужно начинать с СУДОВ !!!!!!!!!!!!
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24.03.2021 23:36 Відповісти
Краще б витратили на армію і вбивали окупантів. Придурки...
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25.03.2021 00:52 Відповісти
Главное, не забыть назначить на эти таможни пудриков. Куда ж без них.
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25.03.2021 08:32 Відповісти

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