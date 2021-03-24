Кабмин одобрил программу обустройства 35 таможенных пунктов пропуска на 10 миллиардов

Кабинет министров во время заседания принял распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы", которым, в частности, предусмотрено реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска и строительство еще 10.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Главная цель Минфина остается неизменной – это современная и прозрачная таможня. Принятое сегодня правительственное решение позволит Украине получить еще 35 пунктов пропуска с новейшим техническим оборудованием, которое минимизирует человеческий фактор при проверке, а значит – и коррупционные риски. 25 из них будут модернизированы, 10 – построены: 5 устаревших, которые функционируют еще с советских времен, а также 5 – абсолютно новых", – говорит замминистра по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

На обустройство приоритетных пунктов пропуска запланировано направить 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 5,3 млрд грн – на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования.

Реализация проекта будет осуществляться, в том числе, за счет польского кредита, предоставленного в рамках Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон для разблокирования польского кредита в сумме 100 млн евро, выделенного для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

Ожидается, что в рамках кредитного договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба – 7 млн ​​евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).

Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.