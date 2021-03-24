Кабмин одобрил соглашение о "свободном небе" с Молдовой

Кабинет министров на заседании в среду, 23 марта, одобрил проект закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Молдова о воздушном сообщении".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Принятие закона позволит ратифицировать соглашение между Украиной и Молдовой, а после вступления в силу – либерализует рынок воздушных перевозок между двумя странами, усовершенствует порядок осуществления регулярных перевозок, устранит ограничения по количеству рейсов, емкости и типов воздушных судов, также пунктов на территориях обеих стран при осуществлении регулярного воздушного сообщения", – уточнил представитель Кабмина.

Как сообщалось, Украина подписала указанное Соглашение с Молдовой о либерализации рынка авиационных перевозок еще в апреле 2018 года.