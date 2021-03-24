Перевозчики предупредили о повышении цен на проезд в киевских маршрутках

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области планирует повысить цены на проезд в условиях карантина, либо просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться.

По словам главы "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игоря Моисеенко, ограничения на переврзку пассажиров во время карантина грозят перевозчикам значительными убытками, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров – очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", – сказал он, .

Он также заявил, что уже 27 марта примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн. Но и в этом случае работа с 11 пассажирами в салоне для маршрутных перевозчиков не покроет даже затрат на топливо, не говоря уже о зарплатах водителям и амортизации.

"Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... "Киевпастрансу" проще - им выделяют миллиарды гривень из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили. Потому что сегодня киевские водители маршруток получили уже около 100 протоколов по 17 тыс. грн", – подчеркнул Моисеенко.

Он также отметил, что большинство перевозчиков попросту обанкротится за неделю работы по существующим правилам "красных зон".

По словам Моисеенко, за сегодняшний день пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов, постоянно возникают конфликтные ситуации.

Как сообщалось, ранее Киев после попадания в "красную" зону отказался запрещать работу общественного транспорта, ограничив количество пассажиров 50% от сидячих мест.

Для этого Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности, предоставив полномочия региональным властям самостоятельно принимать решение о введении карантинных ограничений в работе транспорта. Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.