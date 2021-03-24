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Кабмін (7633) субвенція (58) ЦНАП (40)

Регионы получат 231 миллион на развитие центров предоставления админуслуг

Регионы получат 231 миллион на развитие центров предоставления админуслуг

Кабинет министров во время заседания утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Таким образом, в этом году регионы получат 231 млн грн на развитие таких центров.

"Мы ставим очень четкое и амбициозное задание, чтобы на 2-3 года такой центр был в каждой громаде, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", – отметил глава правительства.

Напомним, до середины 2021 года в рамках программы "ULEAD c Европой" в Украине будет создано 489 центров предоставления административных услуг.

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Джерело:  Telegram


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