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закон (1449) Зеленський (2436) страхування (650)

Зеленский внес законопроект о выплате по 8 тысяч пострадавшим от карантина (обновлено)

Зеленский внес законопроект о выплате по 8 тысяч пострадавшим от карантина (обновлено)

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период действия ограничительных противоэпидемических мер".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Законопроектом "предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах "красной" зоны карантина, за счет средств госбюджета в размере 8 тыс. грн, а также за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления".

Документом предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода в случае ужесточения карантинных мер.

"При этом такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения страхователя соответствующего застрахованного лица на учете как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории, где введены дополнительные противоэпидемические меры, связанные с распространением коронавирусной болезни", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект обозначен как неотложный. 

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка ("Голос"), парламент может рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании.

Ожидается, что оно может состояться уже 25 марта, уточнил нардеп на своем канале в Telegram.

Автор: 

Джерело:  Верховная Рада


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Зеленский внес законопроект о выплате по 8 тысяч пострадавшим от карантина - Цензор.НЕТ 5750
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24.03.2021 15:45 Відповісти
Вован візьми під особистий...
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24.03.2021 18:23 Відповісти
Почему предприятия должны платить аренду, если они не могут работать?!
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24.03.2021 18:34 Відповісти
Кто тебе сказал, что они не МОГУТ работать?
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25.03.2021 11:29 Відповісти
А денюжки возьмут из Ковидного фонда?
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25.03.2021 11:30 Відповісти
Прральна!
Он себе ещё нарисует!
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25.03.2021 12:22 Відповісти

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