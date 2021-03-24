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Новини Ринок електроенергії
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Кабмін (7633) електроенергія (4076) ДТЕК (1342) Герус (265) Електрика (1240) Денис Шмигаль (1402)

Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля (обновлено)

Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 апреля (обновлено)

Кабинет министров сохранит тариф на электроэнергию для населения после 1 апреля на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание правительства.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений – то есть 1,68 грн за кВт-ч. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене", – сказал премьер.

"В то же время мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст возможность получать необходимые средства для ремонтов модернизации и безопасного функционирования наших атомных станций", – добавил Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Министерства энергетики по итогам заседания Кабмина, указанные изменения утверждены постановлением Кабинета министров "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Минэнерго отмечает, что в дальнейшем будут проанализированы варианты дальнейшего ценообразования на рынке электроэнергии для населения. Для этого готовится цифровая система, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей.

В министерстве напомнили, что более 90% этого действующего конечного тарифа для населения составляет плата за передачу, распределение и поставку электроэнергии.

"Соответственно, только 15 копеек из 1,68 грн идет на оплату произведенной НАЭК "Энергоатом" электроэнергии, получаемой бытовыми потребителями. Это значительно ниже цены, которую платят коммерческие потребители", – подчеркивается в сообщении

Также принято постановление уточняет порядок применения единой фиксированной цены на электроэнергию для населения. В частности, документ четко определяет категории потребителей и цели потребления электроэнергии, для которых действует фиксированная цена. Кроме того, постановление устанавливает коэффициенты расчета цены при наличии двух или трехзонного счетчика. Ранее эти вопросы регламентировались постановлением НКРЭКУ.

"О сужении категорий потребителей не идет: наоборот, к коллективным бытовым потребителям с льготной ценой и возможностью установки дифференцированного тарифа добавляются жители общежитий", – сказано в сообщении.

Кроме того, постановление отменяет требование о предельной цене покрытия себестоимости электроэнергии для ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго". Это позволит указанным предприятиям обеспечить в течение действия ПСО продажу электроэнергии "Гарантированному покупателю" в объемах, необходимых для покрытия потребностей бытовых потребителей.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

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Топ коментарі
+8
"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

"Укртелеком" Ахметова получил 640 миллионов прибыли

Ринат решил что и так пойдет пока....) если что-сопля и шмыгаль докинут в любое время
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24.03.2021 14:17
+3
для низковольтных линий (220 В - бытовая электросеть), процент потерь составляет около 6%. Потери происходят и на трансформаторах (около 3%). На высоковольтных линиях потери меньше. Нам пытаются впарить, что расходы на доставку составляют 90% стоимости. Даже если в батарейках перевозить электричество на верблюдах, потери будут меньше. Вот что бывает, когда дебилы управляют страной.
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24.03.2021 16:50
+2
по "льготной" цене???!!!, вы серьезно???)))
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24.03.2021 14:44
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"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

"Укртелеком" Ахметова получил 640 миллионов прибыли

Ринат решил что и так пойдет пока....) если что-сопля и шмыгаль докинут в любое время
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24.03.2021 14:17 Відповісти
Тепер завдяки Шмигалю....Капець, епохі бідності.
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24.03.2021 14:28 Відповісти
по "льготной" цене???!!!, вы серьезно???)))
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24.03.2021 14:44 Відповісти
Не было никогда этой "льготной" цены. На самом деле это Юлька такое повышение придумала.
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24.03.2021 15:00 Відповісти
Ото заживемо!
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24.03.2021 15:01 Відповісти
А зачем менять тарифы: МВФ то всё равно больше не вернётся, вполне логичный ход, дальше ждём доллар по 8 за счёт ЗВР, картошку из Египта и Йолку.
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24.03.2021 16:40 Відповісти
для низковольтных линий (220 В - бытовая электросеть), процент потерь составляет около 6%. Потери происходят и на трансформаторах (около 3%). На высоковольтных линиях потери меньше. Нам пытаются впарить, что расходы на доставку составляют 90% стоимости. Даже если в батарейках перевозить электричество на верблюдах, потери будут меньше. Вот что бывает, когда дебилы управляют страной.
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24.03.2021 16:50 Відповісти
Ви бачите лише частину схеми. Далі йдуть субсидії частині населення для оплати цих тарифів Ахметову та Ко.
Раніше олігархам потрібно було красти з бюджету та ретельно це приховувати, а зараз вони просто розподіляють його за допомогою тарифів, долучивши до цього 20% населення України.
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24.03.2021 17:09 Відповісти
Я так і написав, дебіли керують країною.
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24.03.2021 17:14 Відповісти
Буславец похерила атомную энергетику в интересах Ахметова и спокойно ушла с должности
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24.03.2021 18:20 Відповісти
Буславец сажать надо было за её действия, а не в отставку
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24.03.2021 18:25 Відповісти
Кстати, и Дубовых, которые разворовали Оборонпром тоже не дёргают по этому поводу
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24.03.2021 18:35 Відповісти
Это который Дубовой? Который должен сесть в Одессе?Это который Дубовой? Который должен сесть в Одессе?
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24.03.2021 18:37 Відповісти
Да нет, не он. Дядя его родной. Андрюша сам полный дебил.)
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24.03.2021 18:40 Відповісти
А дядя тогда чего не сидит до сих пор?
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24.03.2021 18:42 Відповісти
А хитрый Павлик прячет тело жирное в утёсах)
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24.03.2021 18:45 Відповісти
А павісітє с 1 Мая, так москалі довбані?
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24.03.2021 19:11 Відповісти
Пока стоит 675 ватт солнечных панелей и 4 квт в литий-титанатных аккумуляторах , и инвертор 2 квт , пора удваивать все показатели , думаю как доберусь до 2-3 квт панелей и 10-15 квт аккумуляторов , плевать на Ахметова буду. Пока 50-80 квт в месяц получается.
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24.03.2021 22:30 Відповісти
и сколько стОит эта вся музыка ?
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25.03.2021 07:27 Відповісти
До 30 тыс , дороже всего обошлись аккумуляторы, тыс 20 , мне повезло , я нашел в китае продавца , договорился о цене , а знакомый , который занимается аккумуляторами купил у него большую партию , ну а мне то что я хотел по себестоимости отдал , а инвертор я со скидкой взял на алиэкспресс чистый синус 2 кв долговременно 4 в пике за 118 условных с бесплатной доставкой , правда шел около 3 мес .Я его сразу разобрал и поменял все конденсаторы электролиты на фирменные качественные , с неисправного фирменного инвертора , ну и все незапамятные места тоже запаял для увеличения надежности , пока 1.5 года тьфу тьфу работает. Одна панель 275 ватт поликристалл 3тыс обошлась , и две монокристалл по 200 ватт купил б.у на олх не помню по сколько , но вроде около 1200 за каждую. Зарядное от панелей пока дешевое китайское 300-400 грн , ну еще за 500 грн купил блок питания на 1 квт 30 вольт и подключил на зарядку аккумов .Принцип такой , от сети блок заряжает до 26 вольт , это где то половина емкости аккумов , солнце дозаряжает до 30вольт , пока есть солнце или акумы заряжены более 26 вольт , в доме освещение , телевизор , холодильник , морозилка, компьютеры , скважиной насос - питаются от инвертора и соответственно аккумуляторов . Как только заряд падает ниже 26 вольт , подключается сеть 1квт блок питания и заряжает акумы. Пики потребления более 1кв достаточно кратковременны и аккумуляторы поддерживают недодаваемую блоком питания мощность а при падении потребления ниже 1квт заряжаются.В принципе вся эта система делалась как бесперебойник при отключениях света.Было пару раз пропадание света на 2-3 дня и несколько раз на день . Без солнца пару дней жить можно почти не замечая отсутствия электричества , не работает бойлер , электродуховка , стиралка ну и немного экономить приходится , а если есть солнце , то вообще если экономить , то можно жить , правда опять же бойлер не работает и электродуховка и стиралка . Но за 3-4 тысячи условных можно уже отказываться от сети , особенно если еще поставить гелиоколлектор на бойлер. Можно конечно сказать что это экономически неоправданно , но когда соседи тарахтят генераторами , у меня тихо и бензин не расходуется , да и генератор сам денег стоит. Так что пока это вместо генератора , но с такими успехами в росте цен , задумываешься , а как на пенсии все это оплачивать?Вот и думаю , если до пенсии все сделать , то можно послать их далеко и надолго .
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28.03.2021 00:24 Відповісти
Очень жаль, а трудящиеся прям изождались очередного повышения! Мы должны не только догнать, но и перегнать и не только европейские, но и мировые ... да что там мировые, даешь вселенские тарифы на электричество ... и не только !
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25.03.2021 00:49 Відповісти
А по яких пільгах ви труїте те населення чорнобилями?
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25.03.2021 07:03 Відповісти
Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для поголовья населения с 1 апреля. Повышение будет с 1 мая...
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25.03.2021 07:26 Відповісти
Дякуємо дідусеві Леніну за лампочку Ілліча.
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25.03.2021 07:37 Відповісти
"Кабмин отказался от повышения тарифа на электроэнергию для населения"

Ну? И у кого после этого повернется язык сказать, что "они" не заботятся о нас? Да денно и нощно...
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25.03.2021 11:52 Відповісти

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