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Кличко пригрозил ужесточить карантин из-за столпотворений в транспорте

Кличко пригрозил ужесточить карантин из-за столпотворений в транспорте

Городской глава Киева Виталий Кличко напомнил жителям столицы, что транспорт в городе в условиях жесткого карантина функционирует для тех, кто работает на критически важных предприятиях.

"Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами", – отметил Кличко во время боифинга. 

По его словам, решение не останавливать транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу тем, кто работает на критически важных предприятиях города. И если ситуация не улучшится, то городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта.

На сегодня автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки могут перевозить пассажиров при условии заполненности не более половины мест, возможных по характеристикам транспортного средства.

Напомним, 20 марта в Киеве ввели жесткий карантин. Он продлится до 9 апреля. Позже Минздрав отнес столицу в "красную" карантинную зону эпидемической опасности по COVID-19.

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Джерело:  КГГА


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