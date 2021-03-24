БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
392 відвідувача онлайн
Новини
212 0
МОЗ (1426) коронавірус (3209)

В Украине вновь зафиксирован рекордный уровень смертности от COVID-19

В Украине вновь зафиксирован рекордный уровень смертности от COVID-19

По состоянию на утро 24 марта в Украине за сутки зафиксировали 14 174 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 750 детей и 434 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 5 438 человек, умерло 342 пациента, что является новым рекордным уровнем, выздоровело – 7 386. При этом совершили 126 948 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 300), а также Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 579 906 человек, выздоровело – 1 276 272, летальных случаев зафиксировали 30 773. Также проведен 7 778 231 тест.

Напомним, днем ранее, 23 марта сообщали о 11 476 новых случаях заболевания COVID-19, а 22 марта – о 7 893 случаях инфицирования.

Автор: 

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 