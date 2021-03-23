Минэкономики объяснило падение ВВП в 2020 году низкой инвестиционной активностью

По данным Государственной службы статистики, падение экономики в Украине за 2020 год составило 4%.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падению валового внутреннего продукта в основном способствовали два фактора:

низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики из-за понесенных бизнесом потерь. Так, глубокое падение по основным составляющим ВВП наблюдалось со стороны инвестиционного спроса;

отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых протекционистских трендов, что не позволило отечественным производителям в конце года воспользоваться определенным возобновлением роста мировых цен на товарных рынках. Так, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составил 5,6% при больших темпах падения импорта - на 9,6%.

При этом, в министерстве отметили, что данные Госстатистики оказались несколько лучше прогнозов Минэкономики, которые предусматривали падение ВВП на 4,2%, и правительства, которое ожидало падения ВВП на 4,8%.

Напомним, по данным Госстата, номинальный ВВП в 2020 году составил 4 194,1 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 100,47 тыс. грн.

Госстат уточняет, что в сельском хозяйства падение в прошлом году составило 11,5%, в перерабатывающей промышленности – 6%, в сфере транспорта и складской деятельности – 16,5%, в сфере размещения и организации питания – 28,5%, в сфере развлечений, спорта и отдыха – 12,7%, в сфере предоставления других услуг – 23,1%.