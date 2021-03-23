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Сумма карантинных компенсаций предпринимателям будет зависеть от средней зарплаты в регионе, – Милованов

Сумма карантинных компенсаций предпринимателям будет зависеть от средней зарплаты в регионе, – Милованов

Новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов в эфире "Украина 24", передает LIGA.net.

Выплата будет снова проходить через "Дію", а профинансируют эту программу местная и центральная власть вместе.

Сумма выплаты предпринимателям будет зависеть он уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен городов. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно", – заявил Милованов.

По его словам, программа поддержки бизнеса будет работать по следующему алгоритму: местные власти области "красной" зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть придаст к тем средствам, которые готовы предоставить местные власти, еще 100%.

Впрочем, в областях, где сложная финансовая ситуация, Милованов говорит, что следует официально обращаться к центральной власти, и она будет решать ситуацию.

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Джерело:  LIGA.net


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Норм.
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23.03.2021 12:50 Відповісти
Це як середня по-палаті!?..Чи як голубці...одним м'ясо, іншим капуста !?...
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23.03.2021 13:09 Відповісти
учитывая ситуацию, можно и на капусте посидеть, не сдохнут. Тем более, что Буковель в ближайшее время не светит.
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23.03.2021 13:40 Відповісти

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