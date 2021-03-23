Кабмин утвердил показатели для ужесточения карантина регионами, – Степанов
Кабинет министров Украины утвердил индикаторы для территориальных громад, по которым местные власти смогут определять ситуацию и вводить дополнительные карантинные ограничения.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"В частности, мы ввели индикаторы для территориальных громад, органов местного самоуправления, по которым они могут определять и вводить дополнительные карантинные ограничения", - сказал он.
По словам министра, соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.
Согласно документу, местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70, а также если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.
Напомним, Кабинет министров на закрытом заседании 22 марта принял решение передать полномочия по введению карантинных ограничений на транспорте Региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.
По решениям региональных комиссий будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляют:
- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
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