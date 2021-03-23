Кабмин утвердил показатели для ужесточения карантина регионами, – Степанов

Кабинет министров Украины утвердил индикаторы для территориальных громад, по которым местные власти смогут определять ситуацию и вводить дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В частности, мы ввели индикаторы для территориальных громад, органов местного самоуправления, по которым они могут определять и вводить дополнительные карантинные ограничения", - сказал он.

По словам министра, соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Согласно документу, местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70, а также если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

Напомним, Кабинет министров на закрытом заседании 22 марта принял решение передать полномочия по введению карантинных ограничений на транспорте Региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ранее такие ограничения вводились автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

По решениям региональных комиссий будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют: