"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

Северный апелляционный хозсуд 9 февраля отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым компании опять же было отказано в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" о взыскании 651 млн грн по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Суды первой и апелляционной инстанций констатировали, что обязанность по уплате тарифа за передачу, в частности, объемов экспортируемой электроэнергии был введен с принятием постановления НКРЭКУ от 07.02.2020 №360, тогда как "Укрэнерго" подало иск о стоимости услуг за июль 2019-январь 2020, то есть за период, предшествующий принятию постановления, а поскольку в соответствии со статьей 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, то "правовые основания для взыскания с ответчика соответствующей части задолженности отсутствуют".

Кроме того, суды указали, что "начисление платы за услуги по передаче экспортируемых объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины", а потому, по их мнению, являются неправомерными действия "Укрэнерго" о начислении платы за передачу электроэнергии при ее экспорте.

Отметим, что 22 сентября 2020 года Хозсуд города Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, так как это, по его мнению, "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Кроме того, 17 ноября 2020 года Хозсуд города Киева удовлетворил иск ООО "Д.Тейдинг" и обязал "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которым оформляются услуги по передаче электроэнергии.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.