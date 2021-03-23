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Ахметов (1594) борг (1850) Укренерго (1902) Електрика (1240)

"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

Северный апелляционный хозсуд 9 февраля отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым компании опять же было отказано в удовлетворении иска к ООО "Д.Трейдинг" о взыскании 651 млн грн по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Суды первой и апелляционной инстанций констатировали, что обязанность по уплате тарифа за передачу, в частности, объемов экспортируемой электроэнергии был введен с принятием постановления НКРЭКУ от 07.02.2020 №360, тогда как "Укрэнерго" подало иск о стоимости услуг за июль 2019-январь 2020, то есть за период, предшествующий принятию постановления, а поскольку в соответствии со статьей 58 Конституции, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, то "правовые основания для взыскания с ответчика соответствующей части задолженности отсутствуют".

Кроме того, суды указали, что "начисление платы за услуги по передаче экспортируемых объемов электроэнергии нарушает международные обязательства Украины", а потому, по их мнению, являются неправомерными действия "Укрэнерго" о начислении платы за передачу электроэнергии при ее экспорте.

Отметим, что 22 сентября 2020 года Хозсуд города Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

Согласно судебным материалам, ООО "Д.Трейдинг" отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, так как это, по его мнению, "противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства".

Кроме того, 17 ноября 2020 года Хозсуд города Киева удовлетворил иск ООО "Д.Тейдинг" и обязал "Укрэнерго" прекратить выставлять счета за услуги при экспорте электроэнергии и включать соответствующие услуги в первичные документы, которым оформляются услуги по передаче электроэнергии.

Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова еще осенью 2018 года пересали оплачивать услуги передачи электроэнергии, предоставляемые государственной компанией "Укрэнерго".

В ДТЭК заявляли, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи и не соответствует нормам ЕС. При этом ДТЭК с помощью судов добился отмены решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ), согласно которому экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.

Автор: 

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+9
І Ця Донецька сук# продовжує обкрадати Україну, а після цього бачиш машини швидкої допомоги у наших містах, на яких так гарно написано "Ренат Ахметов".....Спочатку Обікрасти країну до ручеи, щоб потім дати їй мізер ще за рахунок самої держави..

P.S. Донецька СУК# - Ахметов...
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23.03.2021 13:21
+7
А колекторів не пробували підключати? Ті к...ли і неіснуючі борги з людей вибивають 😎
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23.03.2021 10:13
+5
"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

как как там великий политик современности воюет с олигархами?))) непримиримо?))))
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23.03.2021 14:01
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А колекторів не пробували підключати? Ті к...ли і неіснуючі борги з людей вибивають 😎
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23.03.2021 10:13 Відповісти
Вы наивно полагаете, что кто-то чего-то хочет отсудить у олигархов Эти иски - заведомо проигрышные. Коломойский не в счет, его прессуют штаты и нашим чинушам некуда деваться.
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23.03.2021 11:08 Відповісти
Це був сарказм 😏
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23.03.2021 12:11 Відповісти
ТАК задумано... і потужно проплачено. Ахмєтов один "чомусь"виграє завжди і абсолютно у ВСІХ через суди - і перед банками, і перед господарюючими суб'єктами, і у влади..
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23.03.2021 14:59 Відповісти
І Ця Донецька сук# продовжує обкрадати Україну, а після цього бачиш машини швидкої допомоги у наших містах, на яких так гарно написано "Ренат Ахметов".....Спочатку Обікрасти країну до ручеи, щоб потім дати їй мізер ще за рахунок самої держави..

P.S. Донецька СУК# - Ахметов...
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23.03.2021 13:21 Відповісти
.Бред полнейший, Ахметка опять всех нас поимел, продажные суды доведут страну до краха. Выходит сейчас платить «Укрэнерго» никто не будет. Госпредприятию нанесён ущерб, Ахметка в шоколаде.
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23.03.2021 13:50 Відповісти
Государство в лице Укрэнерго оказало ДАТЭК услуги по транспортировке э/э на 651 миллн.грн. и это факт потому,так ДАТЭ является монополистом по продаже и экспорту э/э, а у государства еще остались какие то сети принадлежащие народу не считае АЭС за услуги которых надо платить, но господин Ахметов не хочет этого делать и это естественноё, как можно платить конкуренту?, тем более государственному, его надо или уничтожить, обанкротив не заплатив за услуги или прихватизировать в одни руки, как это было на Донбассе и к чему эта владение Донбассом привело? все знают, когда в 91 году Донбасс проголосовал за Украину , а в 2014 его сдали "хозяева" Донбасса и Крыма, а потом убежали от туда, оставляя и продавая за копейки прихватизированное у народа иммущество и Земли агрессору.Такой же трюк не смотря на большие жертвы во время войны и пандемии они могут провернуть и в будущем- "попользовавшись" и награбив передать страну врагам.
Потому уже не возникает вопросов на кого работает Президент, ВР, и не избранные народом, а назначенрые суды , на кого угодно и на себя,но точно не на народ, который платит им зарплату и раслачивается здоровьем, нищитой и жизнями за такое управление властью страной, а у их ни какой ответственности как они утверждают нет , кроме политическрй. Потому и надо , что бы эти суды, депутаты и Президент возместили убытки народу нанесенные ими и господином Ахметовым с 15% годовых которые платит государство по ОВГЗ с их "легкой" руки и естественно если с политической ответственностью ушли в отставку.
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23.03.2021 13:59 Відповісти
"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион

как как там великий политик современности воюет с олигархами?))) непримиримо?))))
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23.03.2021 14:01 Відповісти
Суды продажные, они кого хочешь оправдают за деньги, это уже давно всем известно.
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23.03.2021 15:05 Відповісти
Я так понимаю Ахметовские нехотелки оплачивать по счетам впихнут в тарифы простым людям? А губа у Ринатика не треснет?
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23.03.2021 15:58 Відповісти
Ахметовские нехотелки оплачивать по счетам впихнут в тарифы простым людям? А губа у Ринатика не треснет?
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23.03.2021 16:04 Відповісти
Чую, что расплачиваться за всю эту байду будут опять простые украинцы из своих карманов. Обычная украинская олигархичная история.И так 30 лет
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23.03.2021 16:08 Відповісти
Ахметов скоро проплатит новые суды и через суд заставит каждого гражданина Украины оплатить его долги)))
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23.03.2021 16:23 Відповісти
Валить на СНБО надо этого упыря в первую очередь, Ахметка в этой стране президент или шо ? Рулит судами как ему хочется.
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23.03.2021 16:54 Відповісти
И конец многоходовочки Рината будет наверняка через своих депутатов и Шмыгаля провести закон, чтобы бабло изъяли из госбюджета.
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23.03.2021 16:58 Відповісти
На СНБО в первую очередь все схемы Ахметова с 91 года, как обещал Данилов. Или Ахметка неприкасаемый?
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23.03.2021 17:08 Відповісти
вирішить тільки суд ЛІНЧА.
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23.03.2021 17:19 Відповісти
Я так понимаю Ахметовские нехотелки оплачивать по счетам впихнут в тарифы простым людям? А губа у Ринатика не треснет?
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23.03.2021 19:26 Відповісти
А где наши ура патриоты и активистки а атовцами??? Чому не прижмут тов Ахметову хвоста или они только для простых людей вороги а для панов - лакеи,и где гарант зелень как это не доплачивают в бюджет??? Все по нормам??
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23.03.2021 20:28 Відповісти
А где наши ура патриоты и активистки а атовцами??? Чому не прижмут тов Ахметову хвоста или они только для простых людей вороги а для панов - лакеи,и где гарант зелень как это не доплачивают в бюджет??? Все по нормам??
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23.03.2021 20:29 Відповісти

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