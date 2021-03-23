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Полиция изъяла 10 тонн незаконно добытых драгоценных камней

Полиция изъяла 10 тонн незаконно добытых драгоценных камней

Полиция ликвидировала схему незаконной добычи драгоценных камней.

Следственные действия проводились в Киеве, Киевской и Житомирской областях, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители выяснили, что в схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Они организовали добычу топаза, берила и кварцевого сырья.

"Фигуранты, имея разрешение на использование недр, без обязательного утверждения проектной документации приступили к работе. При этом добыча драгоценных камней совершалось опасным способом, то есть с использованием буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве", – говорится в сообщении.

Позже злоумышленники через подставные фирмы поставляли добытое на ювелирный завод в Киеве.

В ходе следственных действий было проведено 15 обысков: в офисном помещении общества, в шахтах и на ювелирном заводе. В результате было изъято 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы и мобильные телефоны.

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Джерело:  МВД


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...Молодцы !!!...когда хотят - могут работать в нашей полиции.
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23.03.2021 09:58 Відповісти

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