Германия продлит локдаун до 18 апреля

Предпринимаемые в настоящее время в Германии меры для сдерживания коронавируса, будут продлены до 18 апреля.

Такое решение было согласовано на встрече канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель.

Федеральные земли должны адаптировать свои правила, которые в настоящее время действуют до 29 марта, передает Европейская правда.

По данным издания Spiegel, федеральное правительство и правительства земель предполагают, что "перегрузка системы здравоохранения вероятна уже в апреле".

Учитывая резкий рост числа инфекций - 22 марта семидневная заболеваемость по стране составила 107,3 ​​случая на 100 тыс. жителей, - дальнейшие планы по открытию пока не обсуждаются.

В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 тыс. населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд.

В случае, если в отдельной земли или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить "экстренный тормоз" для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

На днях Гамбург стал первым немецким городом, что возвращается к жесткому карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавируса.