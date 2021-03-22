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Продажа валюты населением превысила покупку, – НБУ

Продажа валюты населением превысила покупку, – НБУ

Средний объем ежедневной чистой продажи валюты населением в марте 2021 года на наличном рынке составил $4 млн, а на безналичном – $2 млн.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в презентации директора департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексея Лупина, передает Интерфакс-Украина

Согласно статистике Нацбанка, сальдо ежедневных валютных операций населения в наличном сегменте в январе и феврале было отрицательным и составляло $1 млн и $2 млн соответственно.

Указывается, что в то же время, в безналичном сегменте средний ежедневный объем продажи валюты населением преобладал над покупкой и составил в январе $4 млн, а в феврале – $1 млн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Все закономерно - народ скупает валюту на всякий случай, когда имеет хоть какие-то свободные сбережения в гривне, а когда денег нет, тогда наоборот, народ достает баксы из кубышки, накопленной еще ДО наступления ЗЕленого "конца эпохи бедности" и меняет на гривну, чтобы было за что купить пожрать... Скупой платит дважды, дурак трижды, а идиоты - всю жизнь... А проголосовавшие за идиота еще и потомков заставят расплачиваться....
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22.03.2021 22:45 Відповісти

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