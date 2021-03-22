Минэкономики предложило выделить 200 миллионов на туристические сертификаты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выделить 200 млн грн на туристичсекие сертификаты для определенных категорий.

Проект документа с поправками в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, утвержденную постановлением от 27 мая 2020 года №534 министерство обнародовало 22 марта.

Имплементировать механизм частичной компенсации за туристические путешествия предлагается в течение двух периодов: в январе-июне 2021 года и июне-2021-2022 году, передает Интерфакс-Украина.

Проект предусматривает также использование международной технической помощи.