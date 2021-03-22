"ТАСкомбанк" Тигипко выплатит 300 миллионов дивидендов

Акционеры АО "ТАСкомбанк" планируют направить на выплату дивидендов 300,1 млр грн за счет полученной в 2020 году прибыли в размере 381,1 млн грн.

Об этом свидетельствует повестка дня собрания акционеров банка, которое запланировано на 21 апреля, передает Finbalance.

Кроме того, часть полученной в прошлом году прибыли в размере 61,95 млн грн планируется направить на увеличение уставного капитала банка, а 19,06 млн грн – на формирование резервного фонда.

Кроме того, часть нераспределенной прибыли, полученной "ТАСкомбанк" по результатам его деятельности в 2018 году, в размере 251 млн грн также планируется направить направить на увеличение уставного капитала, еще часть нераспределенной часть прибыли в размере 130,92 млн грн планируется оставить на счету 5030 "Нераспределенная прибыль прошлых лет".

Таким образом, ТАСкомбанк планирует увеличить уставный капитал на 312,96 млнгрн.

Как сообщалось, "ТАСкомбанк" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 364,7 млн грн, а "Универсал Банк" – в 637,3 млн грн. Собственником этих двух банков я

Оба банка принадлежат бизнесмену Сергею Тигипко. На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".