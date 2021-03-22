Минэкономики предложило выплатить 200 миллионов дотаций кинотеатрам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает направить 200 млн грн в год для частичной компенсации кинотеатрам за вынужденные простои во время карантинных ограничений.

Проект документа с поправками в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, утвержденную постановлением от 27 мая 2020 года №534, министерство обнародовало 22 марта, передает Интерфакс-Украина.

Сроки выполнения необходимых мер, в частности внесения изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", планирования средств из госбюджета на соответствующий год, утверждения правительством порядка и условий предоставления компенсации, назначены на 2021-2022 годы.

Кроме того, предлагается принять постановление о госсистеме электронного учета билетов кинотеатров, единый электронный билет, а также внедрить прозрачный механизм сбора статистики о прокате фильмов в Украине. На выполнение плана планируется выделить 7 млн грн.

Минэкономики также предлагает выделить 100 млн грн на поддержку кинопроизводства, в том числе для трудоустройства специалистов отрасли.