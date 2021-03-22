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Мошенники выманили у граждан $5 миллионов под видом биржевых торгов, – СБУ

Мошенники выманили у граждан $5 миллионов под видом биржевых торгов, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве блокировали деятельность организованной группировки, которая выманила у украинцев почти $5 млн, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.

Как сообщает пресс-центр СБУ, для этого организаторы схемы зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц, названия еоторых были созвучны с известными международными фондовыми биржами и брокерскими компаниями.

Кроме того, мошенники арендовали офисы для встреч с потенциальными инвесторами и создали псевдоплатформы в интернете.

"В сети злоумышленники имитировали проведения электронных торгов, а в "личных кабинетах" вкладчиков отображались графики роста стоимости криптовалют, акций и ценных бумаг. В ходе досудебного расследования задокументировано, что делки успели завладеть средствами украинских граждан почти на $5 млн", – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что во время проведенных обысков правоохранители изъяли неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас судом решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

"Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать собственные средства в непроверенные и подозрительные инвестиционные фонды и финансовые биржи, которые предлагают сверхприбыли в короткие сроки", –призывают в СБУ.

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22.03.2021 18:48 Відповісти

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