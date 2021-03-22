Минэкономики предлагает отсрочить ряд мер по поддержке бизнеса

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает внести поправки в Госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий ограничительных мер, связанных с борьбой с COVID-19, принятую в мае 2020 года.

Проект документа с поправками в правительственное постановление от 27 мая 2020 года №534 министерство обнародовало на сайте 22 марта.

Документ, в частности, предлагает отсрочить на год, до декабря 2021 года, введение инструмента е-резидентства и отказаться от идеи изменений системы корпоративного налогообложения в части налога на прибыль в депрессивных областях, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, в рамках поощрения регистрации компаний в Украине Минэкономики предлагает поручить Минфину, Минцифры и Госналоговой разработать преференциальный налоговый режим и предложить соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Со своей стороны для этих целей Минэкономики готово возложить на себя улучшение защиты прав интеллектуальной собственности и внедрить соответствующие меры в 2021 году, указано в сопроводительных документах к проекту постановления.

Помимо этого ведомство также предлагает перенести с декабря 2020 на июнь 2021 года предельный срок создания Агентства по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а также с конца 2020 на июль 2022 года - создание национальной онлайн-платформы Центра поддержки МСБ.

Среди прочего Минэкономики предлагает отказаться от идеи создания института торгового представительства и пилотных офисов таких представительств за границей, свидетельствует проект постановления.

Ожидается также продление двусторонних переговоров с ЕС относительно углубления либерализации торговли до 2022 года, хотя нынешняя редакция документа устанавливает срок - январь-март 2021 года.

Кроме того, Минэкономики предлагает на год, до декабря 2021 года, отсрочить подачу на согласование правительства проекта закона об увеличении ответственности должностных лиц за превышение или злоупотребление полномочиями.

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, министерство уже дважды предлагало Кабинету министров актуализировать Госпрограмму стимулирования экономики в связи с негативными последствиями карантина - в августе и октябре минувшего года, однако его предложения остались без рассмотрения.