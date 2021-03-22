Николаев ввел проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаева на заседании 22 марта приняла решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич в Facebook.

"Сегодня на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева. Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам", - сказано в сообщении.

Для этого на сайте городского совета создана электронная система, зарегистрироваться можно по ссылке.



"Пропуски, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте. После регистрации получите пропуски на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", - отмечается в сообщении.