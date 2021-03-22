БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2184 відвідувача онлайн
Новини
979 0
Ахметов (1594) банки (6845) дивіденди (456) ПУМБ (74)

Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) направит на выплату дивидендов 1,3 млрд грн или половину чистой прибыли, полученной в 2020 году (2,61 млрд грн).

Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующее решение приняли акционеры на годовом общем собрании в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры банка решили направить оставуюся часть прибыли на увеличение резервного фонда.

В банке уточнили, что его операционный доход в минувшем году вырос на 7,7% – до 7,82 млрд грн: чистый процентный доход до резервов увеличился на 29,4% – до 6,84 млрд грн при снижении чистого комиссионного дохода на 4% – до 1,67 млрд грн.

Собственный капитал банка составлял на начало этого года 9,68 млрд грн, активы – 75,26 млрд грн, средства клиентов – 57,51 млрд грн.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли.

Чистая прибыль ПУМБа по итогам работы в 2019 году составила 2,62 млрд грн, превысив рекордный результат 2018 года (2 млрд грн).

По итогам 2019 года ПУМБ направил на выплату дивидендов акционерам банка 2 млрд грн прибыли за 2019 год.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 