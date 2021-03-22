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Новый украинский лоукост Bees Airline получил права на 29 маршрутов

Новый украинский лоукост Bees Airline получил права на 29 маршрутов

Госавиаслужба Украины 22 марта разрешила новому украинскому лоукосту Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку, передает avianews.com.

Также Bees Airline разрешили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также Госавиаслужба разрешила Bees Airline выполнять чартеры из региональных аэропортов Украины: из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы в Анталию, из Харькова в Анталию и Тиват, из Кривого Рога в Тиват.

На данный момент авиакомпания уже начала чартерные рейсы из Киева и Львова в Египет.

На пресс-конференции 19 марта руководство Bees Airline анонсировало запуск регулярных рейсов ближе к майским праздникам - в Грузию и Армению. В зависимости от направления билет будет стоить от 1000-1500 грн.

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Джерело:  avianews.com


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