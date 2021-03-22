ВВП Украины упал в 2020 году на 4%, – Госстат

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 4%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), номинальный ВВП в 2020 году составил 4 194,1 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 100,47 тыс. грн.

Госстат уточняет, что в сельском хозяйства падение в прошлом году составило 11,5%, в перерабатывающей промышленности – 6%, в сфере транспорта и складской деятельности – 16,5%, в сфере размещения и организации питания – 28,5%, в сфере развлечений, спорта и отдыха – 12,7%, в сфере предоставления других услуг – 23,1%.

При этом Госстат улучшил оценку снижения ВВП в первом квартале 2020 года с 1,3% до 1,2%, во втором – с 11,4% до 11,2%, в четвертом – с 0,7% до 0,5%, подтвердив падение на 3,5% в третьем квартале.

Как сообщалось, по предварительным данным Госстата, реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%.

Напомним, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивало падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивал снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.