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Facebook заявил о блокировке 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов

Facebook заявил о блокировке 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов

Facebook за в период с октября по декабрь 2020 года заблокировал 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

Компания также сообщила, что удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, которые мировые эксперты в области здравоохранения отметили как дезинформацию, передает Reuters.

В Facebook отметили, что к борьбе с дезинформацией на платформе было привлечено 35 тыс. человек.

Во время пандемии в социальных сетях, включая Facebook и Twitter, распространились ложные заявления и заговоры о вакцинах от коронавируса.

Как отмечает агентство, раскрытие Facebook данных о дезинформации предшествует проверке Комитетом Палаты представителей США по энергетике и торговле того, как технологические платформы, включая Facebook, борются с дезинформацией.

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Джерело:  Reuters


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