Facebook заявил о блокировке 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов
Facebook за в период с октября по декабрь 2020 года заблокировал 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.
Компания также сообщила, что удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, которые мировые эксперты в области здравоохранения отметили как дезинформацию, передает Reuters.
В Facebook отметили, что к борьбе с дезинформацией на платформе было привлечено 35 тыс. человек.
Во время пандемии в социальных сетях, включая Facebook и Twitter, распространились ложные заявления и заговоры о вакцинах от коронавируса.
Как отмечает агентство, раскрытие Facebook данных о дезинформации предшествует проверке Комитетом Палаты представителей США по энергетике и торговле того, как технологические платформы, включая Facebook, борются с дезинформацией.
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