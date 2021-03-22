Госэкоинспеция за прошлый год насчитала 188 миллионов убытков в сфере водных ресурсов

В течение 2020 Госэкоинспекция составила 3 777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн грн убытков.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

Отмечается, что в результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды.

"Сегодня около 3,6 млрд человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 млрд жителей Земли.

Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованный.

Он подчеркнул, что пресная вода - один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода считается возобновляемым ресурсом, однако, несмотря на это, ее запасы катастрофически уменьшаются.

"Защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, ведь речь идет о жизни миллионов людей. И Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере. В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - отметил Мальованный.

По его словам, очень важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин.

"Экономя воду и убирая мусор из прибрежных полос, мы делаем вклад в общее будущее", - подчеркнул Мальованный.