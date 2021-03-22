"Киевпастранс" у компании "Укрзализныци" электроэнергию на 250 миллионов

КП "Киевпастранс" Киевского городского совета 12 марта по результатам тендера заключило девять соглашений с ООО "Энерго Сбыт Транс", которое принадлежит АО "Укрзализныця" о поставках электроэнергии на 248,66 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сначала с "Энерго Сбыт Трансом" заключили соглашения на сумму 260,36 млн грн на поставку в текущем году 117,77 млрд кВт-ч электроэнергии по 2,21-2,24 грн за кВт-ч. Указанные цены включают тариф на передачу, который сейчас составляет 0,29393 грн за кВт-ч без НДС.

Но в тот же день объем уменьшили дополнительными соглашениями с учетом фактических расходов в 112,48 млрд кВт-ч. В итоге сумма сделок уменьшилось до 248,66 млн грн, а цены не изменились.

Договором предусмотрена оплата в течение двух месяцев после получения счета за потребленную энергию.

Первоначальная сумма сделок была на 7% ниже ожидаемой стоимость закупки в 279,11 млн грн.

Харьковское ООО "ЭК "Энолл" Александра Выборных и Виктора Чугунова, которым руководит Евгений Бильченко, предлагало цены на 18% ниже. Но оно не предоставило обеспечения выполнения договоров в размере 5% и подписанные оригиналы соглашений, поэтому его отклонили. По пяти лотам оно было единственным конкурентом, а за других четыре лота соревновались еще и харьковское ООО "Газовая компания Энергоком" Павла Кравченко и Василия Белова.

К аукционам по некоторым лотам не допустили ООО "Электро Партнерс" и ООО "Электро-Ресурс". Заказчик указал в протоколе отклонения, что они не предоставили справку из банка о наличии открытого текущего счета со специальным режимом использования, которая выдана не ранее чем за десять дней до конечного срока подачи предложений 15 января.

"Энерго Сбыт Транс" основан "Укрзализныцей" в ноябре 2018 года для торговли энергией. С тех пор он получил подрядов на 1,24 млрд грн, из которых больше всего у "Киевпасстранса".

Ранее, 1 марта КП "Одесгорэлектротранс" заказало ООО "Укр Газ Ресурс" электроэнергию на 10% дешевле – по 2,01 грн за кВт-ч. с передачей. Однако там предполагается значительно более короткие сроки оплаты – в течение 10 рабочих дней после получения счета за потребленную энергию.