ЕБРР выделит Dragon Capital $12,5 миллиона на развитие "зеленой" недвижимости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) кредит в размере $12,5 млн на ремонт офисного здания в Киеве и покупку двух складских помещений в Киеве и Харькове.

Об этом говорится в сообщении банка.

Как сообщается, общая арендная площадь складов составляет 26 тыс. кв. м, столичного офиса – 9 тыс. кв. м. При этом Dragon Capital планирует получить для офисного здания рейтинг "очень хорошо" по системе сертификации экологичности зданий BREEAM.

"Помимо этого, предусматривается внедрение инновационного для Украины подхода: с арендаторами будут заключаться "зеленые" договоры аренды, по которым от них будет требоваться минимизация воздействий на окружающую среду", – отмечается в сообщении.

Как сообщается, ЕБРР намерен до 2025 года увеличить инвестиции в "зеленую" экономику более чем до 50% своего годового объема инвестиций.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп Украины в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году. Одно из ключевых направлений – инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь 2021 года под ее управлением находятся 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов общей площадью 662 тыс. кв. м.