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Медведчук (355) дизпаливо (1268) Роснафта (266) скраплений газ (1114)

"Роснефть" нашла замену компаниям окружения Медведчука для поставок топлива в Украину, – СМИ

Зарегистрированный в Швейцарии трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источники в Coral Energy.

По его словам, речь идет о поставках 100 тыс. тонн дизтоплива в месяц через нефтеналивной терминал в Гомеле и около 15-20 тыс. тонн по железной дороге через восточную границу.

Кроме того, в полном объеме сохраняется поставки автогаза на уровне порядка 40 тыс. тонн в месяц.

Источник отметил, что цена на дизтопливо останется примерно той же, премия составит $32 к котировке в Средиземноморье, тогда как премия на сжиженный газ вырастет на $15 – до $31 на тонне.

"Повышение премий не связано со сменой поставщика, а связано с большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке", – сообщил собеседник издания.

Он также рассказал, что Coral Energy уже начала вести переговоры и консультации с действующими контрактодержателями топлива "Роснефти" в Украине. К

Трейдинговая компания Coral Energy Group с центральным офисом в Дубае (ОАЭ) по итогам 2020 года поставила в Украину 276,4 тыс. тонн дизельного топлива через порты и железнодорожным транспортом. Оператором Coral Energy Group в Украине является компания "Алпен Трейд".

Согласно госреестру юрлиц, собственником "Алпен Трейд" указан Сафаров Джавид Мурсал Оглы. По данным на ее сайте, компания работает в Украине с 2016 года.

Читайте также: Остановка поставок фирмой друга Медведчука не приведет к дефициту топлива, – Минэкономики

Как сообщалось, на минувшей неделе компании Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Автор: 

Джерело:  enkorr


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Топ коментарі
+15
Одну компанию окружения Медведчука поменяли на еще одну компанию окружения Медведчука... только СБУ Украины будут выяснять это еще 2 или 3 следующих года.
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22.03.2021 18:26
+11
Суть , не имеет значения, какой барыга импортирует русское топливо в Украину, он платит деньги стране, которая каждый день-месяц убивает наших солдат... и все это разрешено на высшем уровне власти и никто это не запретил, ни Порошенко, ни Зеленский... а в итоге страна которая убивает наших солдат, оккупировала часть нашей земли, получает от наших барыг 6.5 млрд $ в год))) вот такая война малята
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22.03.2021 18:39
+9
Так шо там с торговлей на крови?
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22.03.2021 18:35
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Одну компанию окружения Медведчука поменяли на еще одну компанию окружения Медведчука... только СБУ Украины будут выяснять это еще 2 или 3 следующих года.
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22.03.2021 18:26 Відповісти
Так шо там с торговлей на крови?
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22.03.2021 18:35 Відповісти
Суть , не имеет значения, какой барыга импортирует русское топливо в Украину, он платит деньги стране, которая каждый день-месяц убивает наших солдат... и все это разрешено на высшем уровне власти и никто это не запретил, ни Порошенко, ни Зеленский... а в итоге страна которая убивает наших солдат, оккупировала часть нашей земли, получает от наших барыг 6.5 млрд $ в год))) вот такая война малята
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22.03.2021 18:39 Відповісти
так получилось, что альтернативной солярки нет. все перевести на гужевой транспорт ?
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23.03.2021 09:02 Відповісти
А кто то искал эту альтернативу, или свою переработку наладил за последние 30 лет? Скулят, скулят, скирдуют откаты, все по накатанной...
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23.03.2021 14:01 Відповісти
не имеет значения какая фамилия,или какая фирма будет спонсором террористов .А все "телодвижения" власти ,согласованы судя по всему именно с мертвечуком
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22.03.2021 19:15 Відповісти
Оставим в стороне моральную сторону этой торговли, это отдельный вопрос.
Но и со стратегической точки зрения это недопустимо, т.к. такими поставками страна и армия подсаживаются на ГСМ из России, и в случае возобновления горячей фазы войны очень легко вырубить всю страну просто перекрыв поставки, которые в кратчайшие сроки не удастся заместить поставками из других стран, т.к. там все естественно расписано по другим клиентам. Можно воспринимать такие поставки из России, как подготовка к войне.
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22.03.2021 19:40 Відповісти
необходимо создавать запасы
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23.03.2021 09:03 Відповісти
Запасы мыши сьедают.
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23.03.2021 10:59 Відповісти
Какие моральные стороны , здесь нет морали..., есть солдат которого страна послала на войну в окоп и есть барыга, который покупает топливо у врага, который убивает этого солдата, где тут мораль? это гребаное извращение которые допускает наша власть...
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23.03.2021 10:49 Відповісти
а почему нам поставляет топливо Россия а не Саудовская аравия или Катар или Бахрейн, то есть агенты работают )))) они же в Европу дают цену ниже России жуть)))
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23.03.2021 11:07 Відповісти
Только тупой баран и предатель своей страны может торговать с оккупантом...
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23.03.2021 13:11 Відповісти
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет
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23.03.2021 13:31 Відповісти
" - И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет..."
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23.03.2021 13:33 Відповісти
" - И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет..."
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23.03.2021 13:34 Відповісти
В Украине за 30 так и не построили современный НПК с глубокой и эффективной переработкой нефти. В РБ построили,в Прибалтике,Хорватии в куче других в 4-10 раз меньших по-населению и рынку стран. В Украине-нет
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23.03.2021 16:17 Відповісти

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