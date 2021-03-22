"Роснефть" нашла замену компаниям окружения Медведчука для поставок топлива в Украину, – СМИ

Зарегистрированный в Швейцарии трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источники в Coral Energy.

По его словам, речь идет о поставках 100 тыс. тонн дизтоплива в месяц через нефтеналивной терминал в Гомеле и около 15-20 тыс. тонн по железной дороге через восточную границу.

Кроме того, в полном объеме сохраняется поставки автогаза на уровне порядка 40 тыс. тонн в месяц.

Источник отметил, что цена на дизтопливо останется примерно той же, премия составит $32 к котировке в Средиземноморье, тогда как премия на сжиженный газ вырастет на $15 – до $31 на тонне.

"Повышение премий не связано со сменой поставщика, а связано с большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке", – сообщил собеседник издания.

Он также рассказал, что Coral Energy уже начала вести переговоры и консультации с действующими контрактодержателями топлива "Роснефти" в Украине. К

Трейдинговая компания Coral Energy Group с центральным офисом в Дубае (ОАЭ) по итогам 2020 года поставила в Украину 276,4 тыс. тонн дизельного топлива через порты и железнодорожным транспортом. Оператором Coral Energy Group в Украине является компания "Алпен Трейд".

Согласно госреестру юрлиц, собственником "Алпен Трейд" указан Сафаров Джавид Мурсал Оглы. По данным на ее сайте, компания работает в Украине с 2016 года.

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Как сообщалось, на минувшей неделе компании Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).