Украина увеличила импорт и экспорт товаров за два месяца на $750 миллионов. ИНФОГРАФИКА

Товарооборот за первые два месяца 2021 года составил $17,6 млрд, что почти на $750 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тогда товарооборот составил $16,8 млрд, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Так, в январе-феврале текущего года в Украину импортировали товаров на $9,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели выросли на $387 млн или на 4%.

В то же время из Украины экспортировали товаров на $8,5 млрд или на $361 млн (4,4%) больше, чем в прошлом году.

Отрицательное сальдо составило $613 млн.

Больше всего в Украину импортировали Китай ($1,4 млрд), Германия ($758 млн) и Россия ($730 млн). В свою очередь своих товаров Украина экспортировала больше всего Китаю ($1,1 млрд), Польше ($649 млн) и Турции ($552 млн).

Среди наиболее экспортируемых из Украины товаров: черные металлы ($1,5 млрд), зерновые ($1,3 млрд) и руды ($1,1 млрд).

При этом больше всего в Украину импортировали: минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки ($1,86 млрд), котлы, машины, оборудование ($853 млн), а также электромашины, оборудование и их части ($853 млн).