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Евросоюз создал фонд мира на 5 миллиардов евро

Евросоюз создал фонд мира на 5 миллиардов евро

Европейский совет принял решение о создании Европейского фонда мира (EPF) на 5 млрд евро, который будет финансироваться за счет взносов стран-членов Евросоюза.

Фонд создали с целью повысить способность Европейского Союза предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасностьЮ говорится в пресс-службе Европейского совета. 

Средства из Фонда будут направлены на помощь странам-партнерам поддерживать их операции по установлению мира, а также на улучшение их вооруженных сил.

Отмечается, что фондовые 5 млрд евро рассчитаны на период до 2027 года.

Ранее Евросоюз предоставлял помощь только операциям по поддержанию мира в Африке. 

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Джерело:  Европейский совет


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