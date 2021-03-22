В Кабмине еще не решили вопрос об отмене перевода стрелок на "летнее" время, – СМИ

Кабинет министров Украины ведет коммуникацию с народными депутатами и с представителями ЕС по поводу возможной отмены перехода на летнее время, которое может состояться 28 марта.

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сообщил источник в правительстве агентству Интерфакс-Украина.

По словам собеседника агентства, решение относительно возможной отмены перевода стрелок ожидается в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать в Украине зимнее время UTC+2. Авторы законопроекта указывают, что ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени. Кроме того, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Однако остается возможность отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время.