Кабмин рекомендовал перевести госслужащих в Киеве на удаленную работу

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 22 марта, рекомендовал министерствам и другим органам исполнительной власти в Киеве перевести работу большинства работников на удаленный режим работы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение о рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", – сообщил министр.

Немчинов напомнил, что 20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00:00 минут 23 марта Киев переходит в "красную" зону эпидемической опасности.

Как сообщалось, власти Киева решили ужесточить карантинные ограничения с 00:00 20 марта и до 9 апреля. В городе запрещается работа ТРЦ, заведений общественного питания и баров (кроме работы "на вынос"), а также проведение развлекательных и спортивных мероприятий.

Схожие ограничения с 19 до 29 марта введены во Львовской области. Также карантинные ограничения усилены до "красного" уровня в Виннице, Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой области.

Напомним, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.