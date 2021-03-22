Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн за литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 копеек: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 копеек, дизтопливо – 1 грн.

На станциях "Кворум" бензины и ДТ подорожали на 45 копеек: А-92 – до 28,75 грн/л, А-95 – до 29,75 грн/л, ДТ– 28,55 грн/л. Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 копеек: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 копеек.

Как сообщалось, в конце прошлой недели крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за крупнейшей консолидированной сетью "Приват", которая объединяет 1 540 станций под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими. В частности, вечером 18 марта сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.