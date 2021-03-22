Нацбанк создал отдельный раздел о системно важных банках

Национальный банк Украины с целью повышения прозрачности банковского сектора открывает страницу "Системно важные банки" (СВБ) на своем официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба регулятора, страницу разместят в разделе "Надзор. Банковский надзор".

Отмеается, что там будет содержаться подробная информация о системно важных банках, а именно:

определение срока СВБ;

обоснование повышенного внимания регулятора к СВБ;

перечень усиленных требований к системно важным учреждениям;

методология и этапы определения СВБ;

актуальный перечень системно важных банков и хронология изменений;

инфографика доли СВБ на банковском рынке;

полезные ссылки на нормативные документы и другое.

В Нацбанке напомнили, что перечень системно важных банков обновляется ежегодно по данным на 1 января. Деятельность системно важного банка влияет на стабильность всей банковской системы. Его ненадлежащее функционирование или банкротство может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом.

Ранее сообщалось, что Нацбанк сократил количество системно важных банков до 13, из списка был исключен "Кредобанк".

В итоге в обновленный перечень системно важных банков вошли: "А-Банк", "Альфа-Банк", "ОТП банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "Приватбанк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", "Универсал банк".