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закон (1451) Зеленський (2438) Бюро економічної безпеки (364)

Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности

Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур", – сказано в сообщении.

Согласно закону Бюро экономической безопасности должно стать единым органом власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Ожидается, что БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции. Однако СБУ продолжит выполнять задачи, связанные с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

К полномочиям Бюро экономической безопасности законом отнесено:

  • выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
  • оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
  • предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
  • обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
  • сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;
  • планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;
  • выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
  • составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Ранее Основатели Центра национальной стойкости и развития и бывшие соратники Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, а также экс-глава МИД Павел Климкин призывали президента ветировать законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины". По их мнению, закон "содержит много неоднозначных и непонятных формулировок", в частности, особое беспокойство у основателей Центра вызывает порядок формирования комиссии для отбора руководителя БЭБ.

"Трех членов комиссии назначает правительство, еще трех – СНБО, который возглавляет президент. И трех – Верховная Рада Украины. То есть при действующих политических условиях вся комиссия так или иначе будет контролироваться Банковой. Это очень удобно – с одной стороны, можно прикрыться конкурсом и снять с себя политическую ответственность за назначение, а с другой – получить полностью подконтрольного руководителя БЭБ", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что полномочия для противодействия экономической преступности остаются у Нацполиции, ГБР, СБУ, а не только в новом Бюро, что создает угрозу дублирования функций и политического "жонглирования делами".

Как сообщалось, 28 января Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

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Почему Зеленский ещё тут? - https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
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22.03.2021 15:08 Відповісти
Ти таку саму фігню писав при Пороху. Війна з кацапами - це на десятиліття, а може і на століття. Зєльцман - козел, але закінчення війни від нього не залежить.
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22.03.2021 15:42 Відповісти
Больше комиссий хороших и разных!
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22.03.2021 16:00 Відповісти
Оказывается нас обманули и эпоха бедности не закончилась. - https://kurs.com.ua/novost/315357-ukraina-ostalas-samoi-bednoi-stranoi-evropi-opublikovani-cifri Украина осталась самой бедной страной Европы
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22.03.2021 18:52 Відповісти
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Я может, только жить начинаю ... (с)
Достойный ученик почтальона Печкина.
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22.03.2021 19:28 Відповісти
Чево уж та .можно было и комитет ))
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22.03.2021 19:41 Відповісти
Економічна безпека -- це негайно рятувати завод Електротяжмаш, бо зупиняться усі електростанції, і буде ГАПЛИК.
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23.03.2021 08:32 Відповісти
Слабовато как-то. Янукович для грабежа госбюджета целое министерство создал (Мин. доходов и сборов). ЗЕ решил повторить судьбу овоща.
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23.03.2021 11:05 Відповісти

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