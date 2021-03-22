Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур", – сказано в сообщении.

Согласно закону Бюро экономической безопасности должно стать единым органом власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Ожидается, что БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции. Однако СБУ продолжит выполнять задачи, связанные с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

К полномочиям Бюро экономической безопасности законом отнесено:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Ранее Основатели Центра национальной стойкости и развития и бывшие соратники Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, а также экс-глава МИД Павел Климкин призывали президента ветировать законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины". По их мнению, закон "содержит много неоднозначных и непонятных формулировок", в частности, особое беспокойство у основателей Центра вызывает порядок формирования комиссии для отбора руководителя БЭБ.

"Трех членов комиссии назначает правительство, еще трех – СНБО, который возглавляет президент. И трех – Верховная Рада Украины. То есть при действующих политических условиях вся комиссия так или иначе будет контролироваться Банковой. Это очень удобно – с одной стороны, можно прикрыться конкурсом и снять с себя политическую ответственность за назначение, а с другой – получить полностью подконтрольного руководителя БЭБ", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что полномочия для противодействия экономической преступности остаются у Нацполиции, ГБР, СБУ, а не только в новом Бюро, что создает угрозу дублирования функций и политического "жонглирования делами".

Как сообщалось, 28 января Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.