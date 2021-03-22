БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
924 відвідувача онлайн
Новини
2 334 2
дружба (51) Євросоюз (4906) Денис Шмигаль (1404) водень (164)

Шмыгаль заявил о планах транспортировать водород по трубопроводу "Дружба"

Шмыгаль заявил о планах транспортировать водород по трубопроводу

В среднесрочной перспективе Украина планирует переориентировать трубопровод "Дружба" на транспортировку водорода в страны Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает пресс-служба правительства.

На вопрос журналиста, "не было ли четким сигналом для Москвы, если бы Украины превратила трубопровод "Дружба", по которому транспортируется российский газ в Европу, на водород при помощи инвестиционной программы от ЕС", Шмыгаль ответил утвердительно.

"Да, в среднесрочной перспективе так выглядит наша цель. Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас рядом с диджитализацией страны. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны", – ответил он.

Также глава украинского правительства отметил, что, по словам экспертов, переоборудование "Дружбы" возможно. В частности, необходимо обновить герметизацию на трубах.

Автор: 

Джерело:  Правительственный портал


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого, Шмыгаль сколько водорода может напердеть?
показати весь коментар
22.03.2021 13:24 Відповісти
...а то, что этот трубопровод уже изношен аж на 70% это никого не пугает ???...это же ВОДОРОД будет в трубе, а не водичка...или Шмигаль надеется, что ЕС сначала проведет своим коштом реконструкцию трубы - тогда можно и рискнуть на такую прокачку, но само слово "Водород" в трубе навевает нерадостные мысли, что то подсказывает, что это будет в разы опаснее, чем обычный газ...
показати весь коментар
22.03.2021 13:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 