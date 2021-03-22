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дивіденди (456) Райффайзен (136)

"Райффайзен банк Аваль" выплатит дивиденды на 2 миллиарда

АО "Райффайзен Банк Аваль" планирует выплатить 2,04 млрд грн дивидендов за счет прибыли за 2020 год.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов планируется утвердить на собрании акционеров 23 апреля, передает FinClub.

В частности, из чистой прибыли в 4,07 млрд грн, полученной банком в прошлом году, 2,04 млрд грн планируют направить на выплату дивидендов собственникам простых акций банка, что в расчете дохода на номинальную стоимость одной простой акции составляет 33,12%.

Также 700 тыс. грн направят на выплату дивидендов собственникам привилегированных акций банка. Остальные 2,04 млрд грн направят в резервный фонд банка.

Как сообщалось, по итогам работы в 2019 году акционеры "Райффайзен банка Аваль" направили на выплату дивидендов 4,27 млрд грн (90% прибыли), тогда как за 2018 год банк начислил 3,56 млрд грн, а годом ранее – 4,24 млрд грн дивидендов. 

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

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Джерело:  FinClub


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Ну да, с такими ставками по депозитам можно и доход получать!
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22.03.2021 12:50 Відповісти
Ставки невеликі, але надійні.
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23.03.2021 08:27 Відповісти
Ой, в госбанках возврат 100%!
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23.03.2021 09:22 Відповісти

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