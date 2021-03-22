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Шмыгаль поручил разработать механизм выплат карантинных компенсаций предпринимателям

Шмыгаль поручил разработать механизм выплат карантинных компенсаций предпринимателям

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам разработать алгоритм выплат предпринимателям, пострадавшим от введения жестких карантинных мер в их регионах.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

"Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсаций предпринимателям", – написал он.

По словам Шмыгаля, он поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

Как сообщалось, 7 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19. В частности, закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1071-IX; "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1072-IX; "О внесении изменений в статью 28 закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №1073-IX.

Напомним, на 22 марта в "красную" карантинную зону уже входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

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Джерело:  Telegram


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Год пандемии, а они поручают разрабатывать планы по выплатам компенсации мелкому и среднему бюзнесу, у их все хорошо, зарплата и пенсии идут в стаж,пожизненные привилегии только за что? Что они сделали для страны хорошего? даже властью их назвать нельзя, потому, что нет ответственности перед народом :обналичивают бюджет на строительсте дорог,завышая цены получают многомиллиарлные откаты,когда весь мир строит дороги за счет оплаты за дороги акцизами на топливо и привлечения частных инвестиций. Деньгами сбюддета финансируют крупный и олигархический бизнес в том числе и продажи таа щваной зеленой э/энергии.Отмывают миллиарды $ на ОБГЗ,подымая % ставку до 15% по сговору с банками не давая доступа населению покупать облигации напрямую у Мин.фина, НБУ, играет курсом как выгодно спекулянтам тем самым кроме воровства власть не дают экономике развиваться что бы провести приватизацию в своих интересах и скупить по дешевке в упавшей и не растущей экономике народные активы в том числе и Землю, вместо того что бы население зарабатывало и жило на своей Земле, как прописано в Конституции.
Надо этих воров, которые пользуясь доверием народа попали во власть отзывать,пока они не угробили население и страну как в Америке, собирая полписи и на перевыборы столько раз пока власть не будет отрабатывать свое не малое вознаграждение и не угроьили население и страну.Как говорил Черчель:демократия плохой вид управления государством,но человечество не придумало лучшего.
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22.03.2021 13:46 Відповісти

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