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Суд ликвидировал "Креатив групп" и списал его долги перед "Ощадбанком" на 6,3 миллиарда

Суд ликвидировал

Хозсуд города Киева 17 марта утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что "Креатив Групп" было признано банкротом постановлением этого суда от 30 мая 2018 года.

В июле-сентябре 2018 суд признал кредиторами "Креатив Групп", в частности, такие структуры:

- "Ощадбанка" – 6,3 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника);
- "UniCredit bank" Чехия и Словакия – на 261,6 млн грн;
- "UniCredit bank АГ" (Германия) – 223,4 млн грн;
- "Райффайзенбанк" – 40 млн грн;
- ООО "Аграрные инвестиции 2012" – 116, 4 млн грн и другие.

Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" –  6, 96 млрд грн.

"Полученные средства были использованы для оплаты основного вознаграждения ликвидатора и уплаты банковских услуг. Погашение требований кредиторов не осуществлялось из-за недостаточности средств. Согласно ч. 7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства, требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", – говорится в постановление суда от 17 марта.

ПАО "Креатив Групп" – владелец 100% акций ЧАО "Креатив", из которых 25% акций находится в залоге "Ощадбанка".

В госреестре юрлиц конечными собственниками "Креатив Групп" указаны три кипрские компании и одна фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

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Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".

Автор: 

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+10
Кино и немцы...
Это ж как надо "трудиться", чтоб обанкротить производителя и экспортера сельхоз продукции, владеющего элеваторами?!
Ох, недешево это обошлось офшорам Британских Виргинских островов!
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22.03.2021 13:59
+9
Тоесть народ потратит свои налоги не на образоване , медицину, пенсии, а на инвестиции не себе, а олигархическому бизнесу, ведать откатов на строительстве дорог, ОВГЗ, зеленой э/э маловато будет.
Ну нет у нас коррупции в высших эшелонах власти,как говорил Зелерскмй-это наверное марсеане крадут, потому Украина "Бідна держава і не вистачає на кисень і вакцину і пенсії, а тільки на зарплати, пенсії і привілеї чиновникам", при чем здесь Зеленский?, он взяток не берет, берут другие и не просто берут, а грабят.
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22.03.2021 14:11
+8
А шо, так можно?????
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22.03.2021 13:15
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А шо, так можно?????
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22.03.2021 13:15 Відповісти
Кино и немцы...
Это ж как надо "трудиться", чтоб обанкротить производителя и экспортера сельхоз продукции, владеющего элеваторами?!
Ох, недешево это обошлось офшорам Британских Виргинских островов!
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22.03.2021 13:59 Відповісти
Тоесть народ потратит свои налоги не на образоване , медицину, пенсии, а на инвестиции не себе, а олигархическому бизнесу, ведать откатов на строительстве дорог, ОВГЗ, зеленой э/э маловато будет.
Ну нет у нас коррупции в высших эшелонах власти,как говорил Зелерскмй-это наверное марсеане крадут, потому Украина "Бідна держава і не вистачає на кисень і вакцину і пенсії, а тільки на зарплати, пенсії і привілеї чиновникам", при чем здесь Зеленский?, он взяток не берет, берут другие и не просто берут, а грабят.
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22.03.2021 14:11 Відповісти
И сколько откатов получил Пышный за такие кредиты? Обеспечил себя на всю жизнь?
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22.03.2021 15:00 Відповісти
Пирамида Даже в логотипе
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22.03.2021 15:21 Відповісти
Вот это жииир!!! Учитесь...
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22.03.2021 15:31 Відповісти
до...уя масла (с) Лесь Подерв'янський.
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22.03.2021 22:19 Відповісти
Аплодирую стоя...
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22.03.2021 19:11 Відповісти
Старый Березкин здох, осталось меньшего зарыть - суки воровитые.
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Взять 660 млн$ и все. Вся собственность осталась а долбо# бы оплатят. Надо их взять в долг у МВФ( так говорят"заслуженные экперды") А Березкин через годик ещё возьмёт аналитик У НАС,затем заплатит часть ублюдочный судьям и те их... спишут. А чего классная схема. А "денех нет",ну 2% населения возьмут В ГОС БАНКАХ( НАШИ деньги) будучи "депутатами" и это "никак не пользование служебным положением"! Может мне пойти взять полмиллиарда долларов ПОД ОФШОР в ГОСбанке. Как думаете дадут? Нет? Березкин ( х#р знает чем он понравился менеджменту госбанков?) же получил,Коломойша,Клюквы...им дают,а залог они дают бумагу и фирмы по 1000гр. Я дам 2000 !банкиры( пид#расы,крадущие мои деньги) мне займете полмиллиарда "доляров"?
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22.03.2021 19:42 Відповісти
І ніхто не сів і немає винних. Гарна держава, нащо ми тільки платимо їй податки. Щоб різні покидьки могли собі ні в чому не відмовляти? Виходить праві ті, хто зарплати в конвертах отримують? Вони в цій ситуації не лохи на відміну від більшості.
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22.03.2021 22:54 Відповісти
Вісім заводів, вісім єлеваторів - "полученные средства были использованы для оплаты основного вознаграждения ликвидатора")))))
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23.03.2021 07:26 Відповісти
это только в Украине возможно. таких лохов еще в мире поискать нужно.
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23.03.2021 10:56 Відповісти
Накриативили. Интересно когда видали єти кредити, при ком.
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23.03.2021 11:52 Відповісти

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