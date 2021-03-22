Суд ликвидировал "Креатив групп" и списал его долги перед "Ощадбанком" на 6,3 миллиарда

Хозсуд города Киева 17 марта утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что "Креатив Групп" было признано банкротом постановлением этого суда от 30 мая 2018 года.

В июле-сентябре 2018 суд признал кредиторами "Креатив Групп", в частности, такие структуры:

- "Ощадбанка" – 6,3 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника);

- "UniCredit bank" Чехия и Словакия – на 261,6 млн грн;

- "UniCredit bank АГ" (Германия) – 223,4 млн грн;

- "Райффайзенбанк" – 40 млн грн;

- ООО "Аграрные инвестиции 2012" – 116, 4 млн грн и другие.

Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" – 6, 96 млрд грн.

"Полученные средства были использованы для оплаты основного вознаграждения ликвидатора и уплаты банковских услуг. Погашение требований кредиторов не осуществлялось из-за недостаточности средств. Согласно ч. 7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства, требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", – говорится в постановление суда от 17 марта.

ПАО "Креатив Групп" – владелец 100% акций ЧАО "Креатив", из которых 25% акций находится в залоге "Ощадбанка".

В госреестре юрлиц конечными собственниками "Креатив Групп" указаны три кипрские компании и одна фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

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Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".