Сумская область попала в "красную" карантинную зону
Сумская область пополнила "красную" зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В течение трех последних дней на Сумщине превышены два показателя по коронавирусу – количество новых случаев заболевания и уровень госпитализаций.
Теперь в "красную" карантинную зону входят восемь регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
При этом в "оранжевой" зоне остаются Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Все остальные регионы отностся к "желтой" зоне.
Джерело: Минздрав
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