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СБУ разоблачила схему нелегального производства топлива с оборотом в 30 миллионов

СБУ разоблачила схему нелегального производства топлива с оборотом в 30 миллионов

Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов.

По предварительным данным, ежемесячно дельцы реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти 30 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн грн.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных коммерсантов.

В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Джерело:  СБУ


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