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аукціон (1317) Енергоатом (1175) Електрика (1240)

"Энергоатом" на аукционе продал миллион МВт-ч ночной электроэнергии на срок 9 месяцев

По итогам конкурентных торгов 19 марта "Энергоатом-Трейдинг" реализовал 100% выставленного объема "ночной" электроэнергии - 1,1 млн МВт-ч по средневзвешенной цене 851,94 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщает пресс-служба компании, электроэнергия продана со второй попытки, изначально ее планировали реализовать 16 марта.

Период поставки электроэнергии: 1 апреля - 31 декабря 2021. Общая стоимость проданной на ТВ "Украинская энергетическая биржа" продукции – почти 938 млн грн (без НДС). Покупателями электроэнергии НАЭК "Энергоатом" стали 16 компаний.

В компании подчеркнули, что на этом аукционе "Энергоатом-Трейдинг" впервые с начала работы нового рынка реализовал электрическую энергию на срок 9 месяцев – ранее срок заключенных с покупателями контрактов не превышал полгода.

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Джерело:  "Энергоатом"


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