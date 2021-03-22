"Энергоатом" на аукционе продал миллион МВт-ч ночной электроэнергии на срок 9 месяцев

По итогам конкурентных торгов 19 марта "Энергоатом-Трейдинг" реализовал 100% выставленного объема "ночной" электроэнергии - 1,1 млн МВт-ч по средневзвешенной цене 851,94 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщает пресс-служба компании, электроэнергия продана со второй попытки, изначально ее планировали реализовать 16 марта.

Период поставки электроэнергии: 1 апреля - 31 декабря 2021. Общая стоимость проданной на ТВ "Украинская энергетическая биржа" продукции – почти 938 млн грн (без НДС). Покупателями электроэнергии НАЭК "Энергоатом" стали 16 компаний.

В компании подчеркнули, что на этом аукционе "Энергоатом-Трейдинг" впервые с начала работы нового рынка реализовал электрическую энергию на срок 9 месяцев – ранее срок заключенных с покупателями контрактов не превышал полгода.