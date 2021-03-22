"Криворожгаз" за год зафиксировал 1,7 тысячи случаев незаконного использования газа

В течение 2020 года АО "Криворожгаз" зафиксировало 1760 случаев несанкционированного использования газа, из них 139 путем врезки в систему газоснабжения.

За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 3 млн гривен доначисленных убытков, сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 23 тыс. грн.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", – отметила главный инженер АО "Криворожгаз" Лилия Кодий.

Кроме того, было обнаружено 1339 случаев несанкционированного восстановления газоснабжения. Объем доначислений за данный вид незаконного использования газа составил около 1,3 млн грн.

Также, в 2020 году было выявлено 282 факта вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями. Этим нарушителям были осуществлены доначисления на сумму почти 4,5 млн гривен. Это сумма средств за ранее использованный, но неоплаченный газ, а не штраф.

В сообщении отметили, что экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации.

"Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа", – подчеркнули в компании.

В декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа.

То есть независимо от того просроченный срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тыс. грн и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

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