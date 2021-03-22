В Украине стартует второй этап вакцинации от COVID-19, – Степанов (обновлено)

Второй этап вакцинальной кампании стартует в Украине с 22 марта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"С 22 марта в Украине стартует второй этап вакцинации. К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования – семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта)", – сказал он.

Министр отметил, что в целом в рамках второго этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тыс. пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.

Помимо этого Степанов добавил, что программа вакцинации превысила отметку в 100 тыс. прививок и в настоящее время в стране провели 111 025 вакцинаций.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в течение второго этапа предусмотрено вакцинировать около 70 тыс. работников первичной медицины. Первыми будут прививать работников сети первичной медицины, в частности семейных врачей и их помощников.

Вакцинация будет происходить в стационарных (временных или постоянных) пунктах прививки. С 22 марта для вакцинации медиков в учреждениях здравоохранения откроются 565 таких пунктов.

Планируется, что с 29 марта для вакцинации будут открыты еще более 2500 пунктов , которые начнут свою работу в случае поступления новой партии вакцин.

С момента поступления новой партии вакцин начнется запись на вакцинацию людей в возрасте от 80 лет, которых также предусмотрено вакцинировать на втором этапе.

Также с 29 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении Действие или через контакт-центр Минздрава.

Предварительно Министерство здравоохранения Украины рекомендовало мобильным группам по иммунизации привлекать к вакцинации против COVID-19 организованные коллективы со второго этапа, в частности все учреждения здравоохранения (государственные и частные, в том числе и аптечные).

Напомним, сейчас в Украине осуществляется иммунизация вакциной Covishield/AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови, 500 тыс. доз которой было закуплено за государственные средства.